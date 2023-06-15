15 июня, 05:46

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после возгорания

ГУ МЧС по Ростовской области/ ТАСС
© ГУ МЧС по Ростовской области/ ТАСС

Как уточнили в компании, готовится запуск других энергоблоков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работа Новочеркасской ГРЭС (входит в ОГК-2) возобновлена после возгорания, которое произошло днем ранее, сообщили ТАСС в компании.

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"Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России. После выполнения обследования и инфраструктуры 15 июня в 04:07 мск включен в сеть энергоблок №3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков", - уточнили там.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что отключенные энергоблоки Новочеркасской ГРЭС будут вводить в эксплуатацию поэтапно в круглосуточном режиме. Энергоснабжение потребителей восстановили 14 июня, сообщали ранее в пресс-службе "Системного оператора" Единой энергосистемы.

Сообщение о пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области поступило в 13:41 14 июня. Загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара составила 200 кв. м, возгорание ликвидировали. Во время ЧП эвакуировали 150 человек, трое сотрудников пострадали, их госпитализировали.

По факту травмирования рабочих Новочеркасской ГРЭС назначили доследственную проверку. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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