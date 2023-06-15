ИнфоТЭК объяснил нехватку Аи-95 на бирже

Она связана с диспропорцией потребления бензина, считают в аналитическом центре

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нехватка бензина Аи-95 и рост оптовых цен на него на бирже связаны с диспропорцией потребления разных марок бензина. Об этом говорится в ежемесячном обзоре состояния рынка нефтепродуктов в России, подготовленном аналитическим центром ИнфоТЭК.

"Сохраняется также дефицит 95-го бензина, поэтому цены на него в мае достигали пиковых значений за всю историю торговли. Исследования участников рынка, в частности, Российского топливного союза, показывают, что потребление 92-го и 95-го бензина находится в равных долях, а во многих регионах спрос на 95-й значительно выше, чем на 92-й. Однако совместный приказ ФАС и Минэнерго по обязательному нормативу продаж на бирже регулирует не пропорции реализации 92-го и 95-го, а лишь общее количество бензина", - отмечается в обзоре.

По данным ИнфоТЭК, на практике на 92-й приходится две трети оптовых продаж, а на 95-й - лишь одна треть, что, "исходя из реалий конечного потребления, однозначно ведет к недостатку 95-го и росту цен на него". По итогам торгов 14 июня биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России поднялась выше 66,7 тыс. рублей за тонну, вновь обновив исторический максимум.

Однако на конечных потребителях рост оптовых цен на бирже не сказывается, так как с 2018 года розничные цены на топливо не зависят от динамики мировых или оптовых российских цен и не растут в течение года выше, чем на официальный уровень инфляции, говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что ФАС направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже. По данным ФАС, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что привело к образованию на внутреннем рынке неудовлетворенного спроса на бензины Аи-92 и Аи-95 и существенному изменению оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты.