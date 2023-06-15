Абрамченко заявила, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая

Вице-премьер РФ отметила, что кабмин пока не может оценить ущерб в пострадавших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по объемам урожая в целом в России, но это удар по самообеспеченности пострадавших регионов. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что нет, не повлияет на общие объемы по прогнозу. Но по самообеспеченности этих регионов это, конечно, серьезный удар. Мы рассчитывали на достаточно хороший сбор урожая овощных культур, картофеля", - сказала она.

"К сожалению, пока не можем оценить общий объем потерь для сельского хозяйства. Нужно, чтобы сошла вся вода. И тогда уже сможем понять, для каких аграриев конкретно этот ущерб и в каком объеме он выражается", - сказала она.

Абрамченко добавила, что сейчас в пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба жилым домам и объектам экономики.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что министерство не планирует пересматривать прогноз урожая зерна в новом сельхозсезоне в связи с разрушением Каховской ГЭС, так как зерновые культуры, в том числе пшеница под урожай 2023 года, посеяны на неорошаемых землях. Как отмечали в министерстве, в Херсонской и Запорожской областях в 2023 году планировались к возделыванию на орошаемых землях преимущественно овощи и картофель.