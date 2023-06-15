ВТБ прогнозирует новый рекорд на рынке автокредитования

В банке ожидают, что население оформит порядка 1,27 трлн рублей кредитов на покупку автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский рынок автокредитования в этом году покажет новый рекорд, население оформит порядка 1,27 трлн рублей кредитов на покупку автомобилей. Такой прогноз на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то, что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него. Уже по итогам первого полугодия мы видим, что он развивается быстрее, чем в рекордном 2021 году. При этом прирост обеспечивается не только за счет продаж подержанных машин. Дефицит на рынке новых автомобилей компенсируют отечественные марки, а также китайские поставщики различного ценового сегмента, - отметил Печатников в беседе с журналистами. - Поэтому мы пересмотрели наш годовой прогноз в сторону повышения и ожидаем, что продажи достигнут 1,27 трлн рублей, на 17% превысив значения 2021 года".

При этом структурные изменения ожидаются в сегменте продаж новых автомобилей, считает банкир. "По оценке ВТБ, к середине года объем сделок на рынке отечественных транспортных средств составит 49%, снизившись на 3 п.п. по сравнению с первым кварталом. При этом доля китайских легковых машин увеличится на 5 п.п., до 47%", - дал прогноз топ-менеджер ВТБ.

Сам банк по итогам января - мая этого года оформил для клиентов около 39,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму в более чем 48,7 млрд рублей. По объему продаж это в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.