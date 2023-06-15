Кабмин направит более 425 млн рублей на охрану лесов от пожаров в новых регионах

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство России направит финансирование на поддержку лесного хозяйства в новых регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Работа ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"В ближайшие три года на ведение лесного хозяйства, в том числе охрану лесов от пожаров, в новые регионы будет направлено более 425 млн рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Поясняется, что федеральное финансирование позволит выполнить задачи по охране лесов, реализовать меры пожарной безопасности и при необходимости ликвидировать возгорания. "Это поможет сохранить лесные территории, уберечь их от стихии", - подчеркнули в кабмине.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы в экономическое, правовое и образовательное пространство страны, а также вывести их на общероссийский уровень по всем показателям. Чтобы обеспечить достижение этой цели, кабмином была подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих регионов. Планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Это позволит сформировать условия для дальнейшего социально-экономического роста регионов, повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав.