ФАС проверит ценообразование на "молочку"

Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на молочную продукцию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", - говорится в сообщении.

На основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования, отметили в ФАС.

Кроме того, производителям молочной продукции направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения и недопустимости создания искусственного дефицита продукции, а также об обязательности соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов, включая запрет на необоснованное повышение цен.

Начиная с марта 2023 года в ФАС России и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России, напомнили в ведомстве.