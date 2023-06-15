"ЭЛ5-Энерго", НЛМК и "Полюс" признали компаниями с самыми ответственными закупками

В рейтинг агентства "Раэкс аналитика" также попали "Русал", "Татнефть", "Сахалин энерджи", "Северсталь", "Уралхим", "Полиметалл", МТС, СУЭК, "Алроса", "Лукойл", "Детский мир"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компании "ЭЛ5-Энерго", НЛМК и "Полюс" возглавили первый рэнкинг, посвященный экологичности и социальной ответственности цепочек поставок. Об этом сообщает в четверг пресс-служба агентства "Раэкс аналитика".

"Наиболее сбалансированными практиками в области цепочек поставок обладает компания "ЭЛ5-Энерго". Далее с минимальным отрывом в один балл расположились НЛМК, "Полюс", "Свеза". В целом же десятка лидеров списка не удивляет разнообразием отраслей. В основном это компании металлургического и нефтегазового сектора, но есть и по одному представителю химии, деревообработки и энергетики", - говорится в сообщении.

Далее в списке следуют "Русал", "Татнефть", "Сахалин энерджи", "Северсталь", "Уралхим", "Полиметалл", МТС, СУЭК, "Алроса", "Лукойл", "Детский мир". Всего в перечень вошли 50 компаний.

"Компании во всем мире уделяют все большее внимание интеграции ESG-характеристик в закупочные процессы. Результаты проведенного анализа показывают, что менее половины лучших с точки зрения ESG компаний России раскрывают отдельные инициативы, предусмотренные программами взаимодействия с поставщиками", - отметили аналитики.

Для составления рэнкинга учитываются инициативы, направленные на улучшение экологических и социальных показателей в цепочках поставок, эффективность управления и мониторинг поставщиков по экологическим и социальным вопросам, наличие программ взаимодействия с поставщиками. Оценка проводится в соответствии с открытой методикой.