Шохин призвал проработать меры поддержки МСП взамен антикризисных

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей отметил, что количественные показатели развития МСП в рамках национального проекта были выполнены, и вместе с самозанятыми их численность уже достигла 28 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Необходимо разработать программу поддержки малых и средних предприятий (МСП), которая будет применяться после окончания действия антикризисных мер. Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Программа кончается, действительно надо думать, какие формы поддержки, зарекомендовавшие себя, могут стать постоянными", - заявил он.

Шохин отметил, что количественные показатели развития МСП в рамках национального проекта были выполнены, и вместе с самозанятыми их численность уже достигла 28 млн человек. Однако, по его мнению, проблема заключается в структуре малого бизнеса, который пока недостаточно технологичен и устойчив.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.