15 июня, 06:10,
обновлено 15 июня, 06:40
ПМЭФ

Набиуллина отметила изменение конфигурации мировой экономики

Сергей Бобылев/ ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Следствием этого будет замедление технологического прогресса, отметила глава ЦБ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Следствием трансформации мировой экономики будет вычет из глобального роста и замедление технологического прогресса, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет <…> вычет из глобального роста и возможное замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск. <…> Это будет иметь последствия и для внутренней политики, не только для внешней. Мы видим, что уже много стран активно применяют промышленную политику для того, чтобы проводить либо импортозамещение, либо вернуть производство в свою страну", - сказала Набиуллина, отметив, что в мировой экономике происходит фрагментация, и это является системным изменением.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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