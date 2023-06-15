Глава МИД Венгрии подтвердил участие в ПМЭФ

Петер Сийярто отправился в Санкт-Петербург

ТАСС, 15 июня. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отправился в Санкт-Петербург для участия в седьмой раз в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил в четверг в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является идеологическим или политическим вопросом, потому что отапливать все еще можно только газом. Отправляемся в Санкт-Петербург для участия в форуме в седьмой раз", - написал он.

Ранее сообщалось, что, согласно программе форума, глава МИД Венгрии примет участие в сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего", которая начнется в четверг в 15:00 мск.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.