Набиуллина заявила, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался

Глава Банка России также отметила, что российский бизнес и экономика развивались по сценарию ускоренной адаптации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сценарий мирового экономического кризиса не реализовался, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Участники рынка нас критикуют, что мы часто говорим о каких-то рисках. Но, да, мы готовимся к этим рискам. Если ты не готов к риску, ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис не реализовался", - сказала она.

Глава ЦБ РФ также отметила, что российский бизнес и экономика развивались по сценарию ускоренной адаптации. "Наши предприятия очень быстро адаптировались к новым условиям", - заключила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.