Глава Ростехнадзора сообщил о штатной работе Запорожской АЭС

Александр Трембицкий отметил обеспечение безопасности станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Запорожская АЭС работает штатно с учетом ее текущего статуса, безопасность станции обеспечивается. Об этом сообщил ТАСС глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"У нас ядерная радиационная безопасность и физическая ядерная безопасность с учетом того, в каком она сейчас находится статусе, безопасность обеспечивается", - сказал он.

"На сегодняшний день она работает в штатном режиме", - добавил глава Ростехнадзора, говоря о Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.