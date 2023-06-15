Решетников: опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика", не оправдались

Министр экономического развития отметил, что российский экспорт остается эффективным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Опасения, что Россия займет позиции "замыкающего поставщика" в мировой экономике, от продукции которого все будут отказываться, не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Если говорить о сценариях, и о том, что произошло с мировой экономикой, - у нас были опасения, что Россия может занять позиции замыкающего поставщика, от которого все будут отказываться. Этот сценарий не случился, несмотря на санкции. Наш экспорт остается эффективным, мировые рынки оказались очень гибкие, экономика, страны-партнеры, на которые оказывается давление, в первую очередь действуют в интересах своих экономик", - сказал министр.

По его словам, российский экспорт развивается, и значительная его часть - это то, что будут потреблять всегда. Речь идет об удобрениях, продовольствии, металлах, продукции ТЭК.

"Даже за этот год наш бизнес сделал очень много, чтобы повысить свою самостоятельность", - добавил Решетников.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.