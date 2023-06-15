Силуанов назвал главной задачей для России увеличить долю в "мировом экономическом пироге"

Министр финансов РФ отметил, что за 2022 год стране удалось выработать "антитела к новой реальности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Главная задача для России - увеличить свою долю в "мировом экономическом пироге", страна за прошедший год выработала "антитела к новой реальности", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2023.

"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача - найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться", - сказал он.