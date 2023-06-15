15 июня, 06:20,
обновлено 15 июня, 07:08
ПМЭФ

Силуанов назвал главной задачей для России увеличить долю в "мировом экономическом пироге"

Сергей Бобылев/ ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Министр финансов РФ отметил, что за 2022 год стране удалось выработать "антитела к новой реальности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Главная задача для России - увеличить свою долю в "мировом экономическом пироге", страна за прошедший год выработала "антитела к новой реальности", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2023.

"Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача - найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом "мировом экономическом пироге", мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться", - сказал он. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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