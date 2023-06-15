15 июня, 06:30,
обновлено 15 июня, 06:38
ПМЭФ

Набиуллина заявила, что трансформация экономики РФ идет быстрее ожиданий

Глава ЦБ считает, что худшие прогнозы не оправдались

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Банк России. Худшие прогнозы не оправдались, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Структурная перестройка экономика происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались", - сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что главным факторам стала "адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными, а правительство и Центральный банк поддержали стабильность". 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
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