Сбер в июле выпустит новую партию платежных стикеров объемом до 500 тыс.

В дальнейшем банк планирует ориентироваться на спрос клиентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сбер после тестовой партии решил возобновить выпуск платежных стикеров, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума.

"В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента. Пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема. Напомню, что в феврале мы выпустили 100 тыс. стикеров для наших клиентов, которые были разобраны за несколько часов. За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений стикеров", - сказал он.

В пресс-службе Сбера добавили, что банк планирует выпуск до полумиллиона стикеров, а далее будет ориентироваться на спрос клиентов.

"Платежный стикер - вариант дебетовой Сберкарты "Мир". Поэтому параметры его использования аналогичны. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, или заблокировать стикер в случае утраты. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией", - добавил Царев.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.