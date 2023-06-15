15 июня, 06:34,
обновлено 15 июня, 07:10
ПМЭФ

ЦБ предупредил о рисках управления структурной перестройкой экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает возможным последствием этого подавление частной инициативы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Соблазн управлять структурной перестройкой экономики РФ может привести к подавлению частной инициативы, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас рыночная [экономика]. Но, на самом деле, государству достаточно себе сконцентрировать право принимать решения, какие производства и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
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