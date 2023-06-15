"Северсталь" и Вологодская область намерены реализовывать совместный климатический проект

В рамках достигнутого на ПМЭФ соглашения планируется сократить выбросы парниковых газов и увеличить их поглощение за счет обводнения ранее осушенных торфяников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" и правительство Вологодской области заключили соглашение о реализации климатического проекта по снижению углеродного следа, сообщили в компании.

Площадь нарушенных водно-болотных угодий в Вологодской области, которые могут быть перспективными для реализации климатических проектов составляет до 1,26 млн га. Потенциал осушенных торфяников в Вологодской области составляет до 12 млн углеродных единиц. В компании добавили, что углеродные единицы, полученные в результате реализации проекта, подсчитают по сертифицированным стандартам и в дальнейшем смогут использовать для компенсации углеродного следа "зеленой" стали или продажи на углеродном рынке России.

"В этом году "Северсталь" разработала стратегию декарбонизации, где определила долгосрочные ориентиры снижения интенсивности выбросов парниковых газов к 2050-2060 году. Для сокращения выбросов CO2 компания использует технологические и природные решения, включая обводнение торфяников. Помимо снижения углеродного следа проект направлен на восстановление биоразнообразия, гидрологического баланса и недопущения торфяных пожаров в Вологодской области", - сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.