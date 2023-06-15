Орешкин заявил о достигнутом балансе в экономике России

По мнению помощника президента РФ, об этом говорит ситуация с уровнем безработицы и инфляцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ситуация с уровнем безработицы и инфляцией в России говорит о том, что достигнут баланс в экономике. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе ПМЭФ-2023.

"Если говорить про структурные изменения экономики, здесь правы все. Если бы не было масштабной поддержки в апреле, мае, июне прошлого года, ситуация была бы гораздо хуже. Если бы не было гарантий по кредитам, бюджетных вливаний, механизмов поддержки ЦБ, бизнесу было бы сложнее справиться. Если мы посмотрим на текущую безработицу, текущую инфляцию - мы этого баланса достигли", - сказал он.