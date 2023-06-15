Пассажиропоток в аэропортах Москвы в мае превысил 5,8 млн человек

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в аэропортах Московского авиационного узла наблюдается стабильный рост пассажиропотока

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество пассажиров в аэропортах Московского авиационного узла в мае текущего года превысило 5,8 млн человек, что на 1,2 млн больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"В мае количество пассажиров московских аэропортов превысило 5,8 млн человек. Это на 1,2 млн больше, чем в мае прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в аэропортах Московского авиационного узла наблюдается стабильный рост пассажиропотока.

"Люди стали больше путешествовать. В мае столичными аэропортами воспользовались более 5,8 млн человек. Количество пассажиров увеличилось как на внутренних, так и на международных рейсах. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы улучшаем транспортную доступность московских аэропортов, делаем их еще удобнее. Уже в этом году во Внуково придет метро, и поездки станут быстрее", - привели в сообщении слова Ликсутова.

Отмечается, что в границах России чаще всего из аэропортов Москвы улетали в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Лидеры международных направлений - Стамбул, Анталья, Ереван.