Глава ЦБ считает необходимой перенастройку финансовой системы России

По словам Эльвиры Набиуллиной, это приведет к обслуживанию структурной перестройки экономики страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российская финансовая система должна перенастроиться для того, чтобы обслуживать структурную перестройку экономики страны, сохраняя при этом свою устойчивость. Об этом заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Финансовая система должна перенастроиться на то, чтобы, если хотите, обслуживать структурную перестройку экономики, сохраняя (свою - прим. ТАСС) устойчивость. Для финансовой системы доверие, устойчивость, это важно, - отметила она. - И то, что финансовая система в прошлом году выдержала такой шок, здесь не должно быть заблуждения, думать, что у нее такой запас прочности и мы все должны смягчить. Мы здесь очень дифференцировано поступаем".