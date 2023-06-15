15 июня, 06:45,
обновлено 15 июня, 07:02
ПМЭФ

Набиуллина призвала активнее использовать ресурс рынка капитала России

Он имеет огромный потенциал, считает глава ЦБ РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Рынок капитала РФ имеет огромный ресурс, его нужно активнее использовать, заявила на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас есть огромный ресурс рынка капитала. Я почему об этом говорю - на мой взгляд, мы все вместе должны его использовать. Лакмусовая бумажка для рынка капитала - очень важна информация, никто не будет вкладывать свои деньги, не понимая куда. У нас 1 июля заканчивается период закрытия информации эмитентов. Я надеюсь, что будет принято решение, которое будет указывать, что мы все заинтересованы в развитии рынка капитала", - сказала Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
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