Абрамченко заявила, что Сибирь и Дальний Восток отстают в утилизации отходов

По словам зампредседателя правительства России, над повышением показателя необходимо работать через инструменты поддержки, которые есть у Российского экологического оператора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Регионы Сибири и Дальнего Востока отстают с утилизацией бытовых отходов, несмотря на выполнение в целом по стране соответствующих показателей национального проекта "Экология". Об этом в четверг сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Если с сортировкой все более или менее успешно, 50% отходов мы уже сортируем, то по утилизации, несмотря на выполнение всех показателей федерального проекта в 12%, мы пока, честно говоря, отстаем. Потому что ситуация по стране неравномерная: Московский регион, крупные агломерации здесь преуспели, потому что невозможно без современной инфраструктуры, без мощностей обеспечить выполнение задач. Регионы Сибири, Дальнего Востока пока отстают, процент утилизации там очень низкий", - сказала Абрамченко.

По ее словам, над повышением уровня утилизации надо работать через инструменты поддержки, которые есть у Российского экологического оператора. По состоянию на май, в работе находятся 10 концессионных соглашений общим объемом более 140 млрд рублей частных инвестиций.

"Эти проекты обеспечат как раз выполнение показателей по утилизации. И мы делаем акцент на создание флагманских, больших объектов, которые позволят регионам Дальнего Востока, Сибири, Северного Кавказа, Юга России преуспеть в утилизации", - добавила Абрамченко.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.