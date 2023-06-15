"Аэрофлот" в июле запустит регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет

Самолеты будут летать дважды в неделю

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" с 11 июля откроет прямые рейсы из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила в четверг пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Пхукет. Полеты будут выполняться, начиная с 11 июля, два раза в неделю - по вторникам и субботам. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении компании.

Ранее авиакомпания сообщила о возобновлении с 7 июля программ прямых перелетов в Бангкок из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Владивостока. Также "Аэрофлот" сообщал об открытии с 9 июля перелетов из Хабаровска на остров Пхукет.