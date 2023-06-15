Срок ввода станции "Спортивная" в Новосибирске перенесли на октябрь

Контракт продлили до 31 декабря

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Строительство станции "Спортивная" в Новосибирске, которую ранее планировали ввести летом, планируют завершить 1 октября 2023 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба заксобрания региона.

"Планируемый срок окончания строительства, который был утвержден вчера решением оперативного штаба, это 1 октября 2023 года. Сам контракт продлен до 31 декабря - на все завершающие процедуры. Техническая готовность объекта на сегодня - 95%", - цитирует пресс-служба и.о. директора муниципального предприятия "Метро мир" Алексея Галкина.

Ранее в компании-застройщике метро "Спецтрансстрой" рассказали ТАСС, что открытие станции метро "Спортивная" перенесли на март из-за замены оборудования. Проектировщик включил в проект строительства эскалаторы, которые не производились в России на момент закупки.

Изначально первую за 12 лет в Новосибирске станцию метро планировалось ввести к 1 сентября 2022 года. Позднее из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации срок перенесли на весну, а позже на июль 2023 года. В марте суд в Новосибирске назначил штраф более 13 млн рублей подрядчику строительства - компании "Спецтрансстрой".

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последнюю из них - "Золотая Нива" - ввели в эксплуатацию в феврале 2011 года.