Орешкин не ожидает роста экономики Европы в ближайшие годы

Помощник президента РФ назвал растущими экономическим центрами Китай, Юго-Восточную Азию и Африку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Рост европейской экономики в ближайшие годы не ожидается, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Резкий спад мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли резко меняется. Сейчас это другое направление - Восток и Юг. Глобализация останется, но будет другой. Это в том числе связано с тем, что меняется глобальный центр силы. Есть затухающие регионы, такие как Европа, где мы в ближайшие годы не увидим высоких темпов роста, около нуля. Есть растущие центры - Китай, Юго-Восточная Азия, Африка", - сказал Орешкин.

Он также отметил изменение баланса мировой экономики, так как страны стремятся к технологическому суверенитету.

"Это базовый элемент экономической политики. Что нам делать? У нас большой внутренний рынок, его можно развивать, чтобы диспропорции уменьшались. Как и все остальные страны - заниматься формированием собственных компетенций, делать [это] вместе с новыми сильными глобальными центрами роста, создавать технологические партнерства. То, что сейчас происходит с экономикой РФ, - это часть глобального процесса", - заключил Орешкин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.