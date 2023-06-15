15 июня, 06:51,
обновлено 15 июня, 07:21
ПМЭФ

Глава ЦБ призвала не отказываться от интеграции с другими странами

Эльвира Набиуллина отметила, что это касается и финансовой сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Несмотря на введение санкций, необходимо продолжить работу по интеграции и взаимодействию с другими странами, их компаниями и инвесторами. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Может быть, это звучит контринтуитивно - на нас такие санкции, у всех желание закрыться, может показаться, что надо полагаться на собственные силы - но, на мой взгляд, это неправильно. Нужно интегрироваться со странами, с компаниями, инвесторами", - сказала она, отметив, что это касается и финансовой сферы. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
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