Набиуллина: будущее международных расчетов за региональными платежными платформами

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что на рынке платежных услуг РФ должна быть конкуренция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Многие страны начали создавать свои платформы для проведения платежей, сейчас ставка в международных денежных расчетах делается именно на такие платформы. Такое мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас видим активное движение многих стран по созданию региональных платформ платежей. Первые страны начали развивать свои национальные платежные системы, чего раньше почти не было. <…> И ставка делается, как я вижу тенденции, что будут национальные платежные системы разные и они будут коммуницировать, будет интероперабельность с национальными платежными системами другими либо с такими региональными платформами", - сказала она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК высказал мнение, что на рынке платежных услуг РФ должна быть конкуренция, поэтому Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") могла бы быть продана участникам рынка или должен появиться еще один игрок. Позднее в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил журналистам, что банк участвует в обсуждениях создания альтернативы НСПК.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.