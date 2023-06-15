TikTok хочет инвестировать "миллиарды долларов" в Юго-Восточную Азию

Гендиректора соцсети Чу Шоу Цзы не назвал точную сумму, но заявил, что часть этих средств будет направлена на поддержку 120 тыс. малых и средних предприятий в регионе

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Китайская социальная сеть TikTok планирует инвестировать "миллиарды долларов" в малые и средние предприятия в Юго-Восточной Азии. Об этом в четверг сообщила газета The Straits Times со ссылкой на гендиректора соцсети Чу Шоу Цзы.

"Я рад сообщить, что мы собираемся инвестировать миллиарды долларов в Индонезию и Юго-Восточную Азию в течение следующих нескольких лет", - приводит газета слова Чу Шоу Цзы. Он не назвал точную сумму, но заявил, что часть этих средств будет направлена на поддержку 120 тысяч малых и средних предприятий в регионе.

"По мере того, как мы продолжаем расширять нашу платформу, наш контент также становится все более разнообразным. Танцы и пение по-прежнему важны, и они сохраняют свое очарование, но мы наблюдаем, как другие области и сферы, такие как образование, стремительно развиваются на нашей платформе по всему миру", - заявил гендиректор компании.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года.