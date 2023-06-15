РЖД расширяют географию сервиса бронирования отелей в Азии

Замглавы РЖД Евгений Чаркин сообщил, что рассматривается возможность подключения к сервису Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) рассматривает возможность размещения на своем сервисе бронирования отелей и путешествий travel.rzd.ru компаний из Китая. Об этом сообщил ТАСС замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В экспортном портфеле ОАО "РЖД" 16 IТ-продуктов и услуг. Они могут быть востребованы в практически во всех азиатских странах, в том числе в Китае и Индии. Большая работа ведется с Туркменистаном. Что касается развития нашего сервиса для путешествий, сейчас вместе с Россией в нем еще девять стран, и мы рассматриваем возможность подключения и других стран, включая Китай", - сказал он.

Возможность заказа путешествий в Белоруссию и Казахстан через свой сервис для бронирования РЖД ввели в ноябре 2022 года. В 2023 году в сервисе появились отели Армении, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Монголии.

Холдинг РЖД запустил сервис бронирования отелей и экскурсий travel.rzd.ru в марте 2022 года. На платформе предлагается более 110 тыс. отелей и 2,5 тыс. экскурсий.