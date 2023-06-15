Сбер запустит коммерческие грузоперевозки на беспилотных грузовиках

Старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев сообщил, что все грузовики прошли необходимые испытания и сертификацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сбер в ближайшее время запустит коммерческие грузоперевозки на беспилотных грузовиках. Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев в кулуарах ПМЭФ-2023.

"СберАвтоТех, компания-разработчик технологии автономного вождения, в ближайшее время запустит коммерческие автономные грузоперевозки. Беспилотные грузовики будут выполнять перевозки самостоятельно, однако, в соответствии с установленными требованиями, в салоне автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля за безопасностью поездки. Технология автономного вождения, разрабатываемая "СберАвтоТех", адаптируема к разным видам транспорта, поэтому на беспилотных грузовиках мы смогли применить весь опыт, наработанный на легковых автомобилях", - рассказал он.

Белевцев отметил, что все грузовики прошли необходимые испытания и сертификацию и сейчас, помимо центра испытаний, они тестируются на реальных маршрутах.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.