В Ставропольском крае намерены построить первый экотехнопарк по переработке отходов

Всего по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" планируют построить восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Первый экотехнопарк из восьми запланированных к строительству начнут строить в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Есть руководитель субъекта, который большую активность проявил, чтобы первый флагманский экотехнопарк появился в Ставропольском крае. Сама была на площадке, выбирали ее вместе. И действительно для Северного Кавказа мощности по утилизации расположены очень удобном месте - это залог успеха в дальнейшем движении реформы. Невозможно развивать Юг России, Северный Кавказ с учетом агропромышленного потенциала, и в первую очередь туристического потенциала, не создавая таких мощностей по утилизации", - сказала она.

Ранее сообщалось, что строительство экопромышленных парков по переработке вторсырья начнется в России в июне, в 2024 году они будут сданы.

Всего по федеральному проекту "Экономика замкнутого цикла" будут построены восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В них разместятся предприятия по утилизации вторсырья, в год будет вовлекаться в хозяйственный оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. Объем инвестиций в инфраструктуру каждого экопромпарка оценивается в 1 млрд рублей. Правительство РФ профинансирует на 9,4 млрд рублей развитие инфраструктуры парков: электро-, газо- и водоснабжение, водоотведение, дороги, научно-технический центр.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.