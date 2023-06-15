Нефтеналивной терминал в порту Бердянска восстановят к марту 2024 года

Нефтеналивной терминал был серьезно поврежден в результате попадания украинской ракеты в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Поврежденный нефтеналивной терминал в порту Бердянска в Запорожской области будут восстановлен к марту 2024 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нужно, конечно же, будет восстановить наш терминал для топлива, <...> есть инвесторы, которые готовы это сделать. Топливный терминал, по нашим предварительным оценкам, может быть восстановлен уже к весне будущего года, то есть мы планируем это сделать с большей долей вероятности до 1 марта", - сказал Козенко.

Ранее и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов сообщил ТАСС на полях ПМЭФ, что власти региона изучают вопрос увеличения глубин порта Бердянска, чтобы он смог принимать крупнотоннажные суда. Нефтеналивной терминал в Бердянске был серьезно поврежден в результате попадания украинской ракеты в 2022 году.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.