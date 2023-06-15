15 июня, 07:12,
обновлено 15 июня, 07:18

Росатом заявил, что атомная энергетика в 2030-х годах будет развиваться на востоке России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня /ТАСС/. Атомная энергетика будет активно развиваться в восточной части России, начиная с конца 2020-х годов, в 2030-е годы. Об этом заявил в четверг глава Росатома Алексей Лихачев на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию СМП.

"За Уралом практически нет АЭС: только Белоярская АЭС, а также малые Билибинская АЭС и ПАТЭС на Чукотке. Мне кажется, что конец 2020-х, 2030-е годы - это будет движение атомной энергетики на Восток страны. И, конечно, с учетом специфики Арктики в том числе в экологическом аспекте", - сказал он. 

Теги:
РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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