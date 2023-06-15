Узбекистан планирует почти вдвое увеличить турпоток россиян

Глава сектора туризма посольства республики в России Азамат Раимов сообщил, что ожидаемый показатель составляет 1 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Руководство Узбекистана ставит задачу увеличить ежегодный приток туристов из России до 1 млн человек. Об этом сообщил глава сектора туризма посольства Узбекистана в РФ Азамат Раимов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Руководство нашей республики лично нашему послу Ботиржону Закировичу Асадову дало поручение укреплять сферу туризма в сотрудничестве с Российской Федерацией и довести в ближайшее время число российских туристов до 1 млн человек", - сказал Раимов.

Он напомнил, что по итогам 2022 года Узбекистан посетили 567 тыс. российских туристов. В свою очередь, цифры 2022 года значительно превышают статистику 2021 года, когда Узбекистан принял около 190 тыс. туристов из России, подчеркнул представитель посольства.

"То есть, мы не только достигли допандемийных показателей, но уже давно их перешагнули", - сказал Асадов, отметив, что "мы ни в коем случае не будем останавливаться на достигнутых результатах, мы понимаем, что у нас огромный нереализованный потенциал в этой сфере". Он напомнил, что между Узбекистаном и Россией установлен безвизовый режим, а число авиарейсов в неделю между двумя странами превышает 250.