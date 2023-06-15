В Приангарье планируют построить завод деталей для техники

В планах также начать строительство распределительного центра сельскохозяйственной продукции в Иркутской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Первое за Уралом производство трансмиссий и редукторов, а также распределительный центр сельскохозяйственной продукции намерены построить в Иркутской области. Соответствующие соглашения подписаны на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Производство трансмиссий и редукторов намерены запустить в Ангарске на базе Иркутского завода гусеничной техники. Он станет первым подобным предприятием за Уралом. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 между правительством Иркутской области и ООО "Иркутский завод гусеничной техники", - сообщили в пресс-службе.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 1,25 млрд рублей, будет создано около 100 рабочих мест. Сейчас идет оформление земельного участка, подбор необходимого оборудования, уже есть предварительные договоренности по сбыту с крупным производителем сельскохозяйственной техники. Строительство планируют начать в 2024 году. "Данный проект направлен на импортозамещение. В России очень мало заводов, выпускающих трансмиссии и редукторы, за Уралом их нет совсем, поэтому, конечно, продукция будет иметь спрос", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Также в Приангарье в 2024 году планируют начать строительство распределительного центра сельскохозяйственной продукции с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Это будет крупный складской комплекс, где будет храниться и обрабатываться разнообразная сельскохозяйственная продукция: свежие фрукты и овощи, зерно, молочные продукты, мясо и другие товары, произведенные на местных фермах. Предполагается, что при реализации проекта создадут не менее 50 рабочих мест, планируемый объем налоговых отчислений составит 750 млн рублей.

"Задача распределительного центра - обеспечить производителей доступом к большим рынкам сбыта и помочь им увеличить объемы производства, а также предоставить покупателям широкий выбор качественной продукции по доступным ценам", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.