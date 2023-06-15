15 июня, 07:56,
обновлено 15 июня, 08:41
ПМЭФ

Набиуллина заявила, что недавнее ослабление курса рубля будет переноситься в цены

ЦБ мониторит ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Недавнее ослабление курса рубля будет переноситься в цены, ЦБ мониторит ситуацию, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"То ослабление курса, которое произошло, конечно, будет переноситься в цены, но сроки и масштабы этого переноса могут отличаться от того, к чему мы привыкли в силу того, что идет структурная перестройка экономики, относительные цены меняются и т. д. Мы будем мониторить перенос и учитывать это при принятии решения по ключевой ставке", - сказал она.

Набиуллина уточнила, что срок переноса в цены может быть длиннее, чем это было раньше. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
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