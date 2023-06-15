МЭР не планирует переносить запуск электронных путевок для выездных туроператоров

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что отрасль готовилась к запуску системы два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Перенос введения в России системы электронных путевок для туроператоров по выездному туризму не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Решение по выездному туризму принято. Я думаю, что мы его 1 сентября реализуем. Пока перенос не обсуждается. Мы сделали большой шаг навстречу отрасли и перенесли сроки для туроператоров по внутреннему туризму. У нас все-таки большинство туроператоров - это внутренний туризм. Из 4 тыс. у нас только 400 занимаются выездным", - сказал он.

Замминистра отметил, что отрасль готовилась к запуску системы два года. С крупными туроператорами она уже интегрирована. "В целом оцениваем готовность высоко, поэтому не обсуждаем перенос с сентября", - добавил он.

Ранее было принято решение перенести срок, с которого туроператоры по внутреннему туризму должны в обязательном порядке вносить данные в систему электронных путевок, с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года.

Закон о системе электронных путевок вступил в силу 1 сентября 2022 года, с этого дня туроператоры могут в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. Для бизнеса был предусмотрен тестовый период - в это время туроператоров не будут привлекать к ответственности: для выездных туроператоров таким сроком было установлено 1 марта 2023 года, для внутренних и въездных туроператоров - 1 сентября 2023 года. Позже данный срок для выездных туроператоров был перенесен на 1 сентября 2023 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.