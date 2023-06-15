Росатом будет развивать в Мьянме неэнергетические атомные технологии

Стороны подписали соответствующий документ в ходе Петербургского международного экономического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Росатом подписал с Мьянмой меморандум о развитии неэнергетических атомных технологий на территории страны. Как передает корреспондент ТАСС, документ был подписан в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между АО "Русатом хэлскеа" (предприятие госкорпорации "Росатом") и компанией Zeya & Associates Co. Ltd (Мьянма).

Меморандум предусматривает долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в реализации проектов по созданию на территории Мьянмы многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим излучением, а также в реализации проектов в области применения неэнергетических атомных технологий в здравоохранении и развития ядерной медицины Мьянмы.

Со стороны Росатома за сотрудничество с партнером будет отвечать дивизион "Технологии здоровья" (АО "Русатом хэлскеа"), который аккумулирует экспертизу госкорпорации в области здравоохранения. "Росатом подходит к вопросу реализации своих задач в области здравоохранения максимально комплексно. Наша работа по этому направлению включает в себя изотопный комплекс и производство радиофармпрепаратов, производство высокотехнологичного медицинского оборудования, обработку медицинских изделий и продуктов питания ионизирующим облучением, собственные объекты медицинской инфраструктуры. Мы рады возможности развивать инновационные технологии мирного атома совместно с дружественными странами для увеличения продолжительности и повышения качества жизни граждан", - заявил после подписания генеральный директор АО "Русатом хэлскеа" Игорь Обрубов.

"Технологии здоровья" (АО "Русатом хэлскеа") - дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов Росатома с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Дивизион развивается по четырем основным направлениям: это комплексные решения для медицины, производство и поставка изотопной продукции в 50 стран мира, оборудование для диагностики и терапии, решения для ионизирующей обработки продукции.

RGK+Z&A Group - холдинговая компания в Мьянме, основанная в 1996 году как Zeya & Associates. Сегодня в RGK+Z&A Group работает более 400 квалифицированных специалистов в Юго-Восточной Азии, и она является одной из ведущих компаний в Мьянме, поддерживающей тесные партнерские отношения с местными и иностранными компаниями. Деятельность RGK+Z&A Group сосредоточена в сферах энергетики, здравоохранения, промышленности и охраны окружающей среды.