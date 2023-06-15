В "Удоканской меди" заявили, что их проект ориентирован на рынок стран АТР

Замгендиректора компании по устойчивому развитию и корпоративным вопросам Юлия Шабала также считает, что развитие электромобилестроения увеличит внутренний спрос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Проект "Удоканская медь" ориентирован на рынок стран АТР из-за профицитного рынка меди в России, а развитие электромобилестроения увеличит внутренний спрос. Об этом сообщила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам "Удоканской меди" Юлия Шабала на сессии "Климатическая повестка vs технологический суверенитет: как превратить вызовы в возможности?" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Развитие, например, автомобилестроения в части электромобилей - это рождение нового рынка сбыта нашей продукции в части, например, "Удоканской меди", которая является новым проектом, мы его запускаем, и он ориентирован на рынок АТР и был всегда, потому что у нас абсолютно профицитный рынок меди в России и не было потребления", - сообщила Шабала.

Она отметила, что развитие электромобилестроения и альтернативных видов электроэнергетики в России создадут для компании перспективы на внутреннем рынке сбыта, который всегда является более привлекательным для компаний с точки зрения логистики и других факторов.

Компанию "Удоканская медь" (ранее известную как Байкальская горная компания) создали в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.