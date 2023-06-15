15 июня, 07:58,
обновлено 15 июня, 08:48
ПМЭФ

ЦБ может вернуться к накоплению буферов по потребкредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ будут следить за динамикой потребительского кредитования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Банк России при необходимости готов вернуться к накоплению буферов по потребкредитам. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Читайте также
История Петербургского международного экономического форума

"Макропруденциальные лимиты работают, доля необеспеченных потребительских кредитов заемщиков с большой долговой нагрузкой заметно уменьшилась, и мы думаем, что эта тенденция продолжится. Мы считаем, что эта доля должна дальше уменьшаться, поэтому на III квартал у нас будут действовать более жесткие лимиты (выдач кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой - прим. ТАСС), сократим их на 5 процентных пунктов. Мы будем следить за динамикой потребительского кредитования, и если будет необходимость, готовы вернуться и к накоплению буферов по таким кредитам", - сказала Набиуллина. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация