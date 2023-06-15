ЦБ может вернуться к накоплению буферов по потребкредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в ЦБ будут следить за динамикой потребительского кредитования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Банк России при необходимости готов вернуться к накоплению буферов по потребкредитам. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Макропруденциальные лимиты работают, доля необеспеченных потребительских кредитов заемщиков с большой долговой нагрузкой заметно уменьшилась, и мы думаем, что эта тенденция продолжится. Мы считаем, что эта доля должна дальше уменьшаться, поэтому на III квартал у нас будут действовать более жесткие лимиты (выдач кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой - прим. ТАСС), сократим их на 5 процентных пунктов. Мы будем следить за динамикой потребительского кредитования, и если будет необходимость, готовы вернуться и к накоплению буферов по таким кредитам", - сказала Набиуллина.