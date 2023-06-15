Москва и Тверская область будут сотрудничать в сфере промышленного туризма

По итогам соглашения будут созданы межрегиональные маршруты в сфере промышленного туризма, а также определен перечень предприятий, участвующих в проекте

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы и Министерство туризма Тверской области в рамках проекта "Открытая промышленность" создадут межрегиональные промышленные туристические маршруты. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Соответствующее соглашение подписали руководитель департамента Владислав Овчинский и министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение с Тверской областью станет серьезным этапом развития промышленного туризма в регионах, а также одним из важных инструментов для обмена знаниями в данной сфере. В этом направлении у столицы есть релевантный опыт, которым мы готовы делиться. Так, на протяжение уже пяти лет город реализует проект "Открой#Моспром", который знакомит жителей и гостей столицы с работой столичных фабрик и заводов. За это время участниками проекта стали свыше 11,6 млн человек, для них провели более 2-х тыс. экскурсий, свыше 500 мастер-классов, спектакли и концерты на производствах и много других мероприятий", - сказал Овчинский.

Отмечается, что соглашение позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух регионов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, а также рассказать об истории становления отечественной индустриализации.

По итогам соглашения будут созданы межрегиональные маршруты в сфере промышленного туризма, а также определен перечень предприятий, участвующих в проекте. Кроме того, сотрудничество будет выгодно промышленникам: они смогут обмениваться не только опытом в сфере промтуризма, но и развивать профессиональные компетенции, делиться знаниями и технологиями производственных процессов.

"Промышленный туризм для современного путешественника значит больше, чем просто пункт в экскурсионной программе. Турист осознанно выбирает предприятие и отрасль, с которой хочет познакомиться. Сотрудничество с правительством Москвы в этом направлении позволит расширить возможности промышленного туризма в регионе и на примере успешно реализованных программ показать крупным производствам эффект от туризма для предприятия, в том числе в продвижении своей продукции. Наша идея заключается в том, чтобы показать будущее российской промышленности и масштаб настоящего производства максимально широкому кругу аудитории. Уверены, что это позволит привлечь туристов из Москвы и соседних регионов и увеличить туристический поток", - добавила Лукьянова.

Проект "Открой#Моспром" появился в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Значимость проекта подтверждают награды, сегодня их уже шесть, например, "Регион-наставник по промышленному туризму". Почетная статуэтка была вручена помощником президента РФ Максимом Орешкиным в рамках II Всероссийского акселератора "Открытая промышленность", который прошел в Москве в апреле текущего года.