ЕЭК и Мьянма на полях ПМЭФ подписали меморандум о взаимодействии

Стороны после подписания документа обменялись памятными подарками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев и министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали в четверг меморандум о взаимодействии. Торжественная церемония прошла в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Глазьев выразил уверенность, что деловые круги очень скоро получат дополнительные возможности для организации связей, и взаимная торговля сторон будет нарастать и укрепляться совместными инвестиционными проектами.

"Я очень рад тому, что работа, которой мы занимались последний год, успешно завершена. Мы создали основу для торгово-экономического сотрудничества Мьянмы и государств Евразийского экономического союза. Следующий этап работы мы уже обсудили, будет сформирована совместная рабочая группа. Я думаю, что в ближайший месяц мы подготовим план ее деятельности и начнем уже решать конкретные задачи по устранению барьеров в торговле между нашими экономическими пространствами по обмену информацией, по отработке инструментов сотрудничества, в том числе для облегчения условий торговли, снижения издержек и создания новых возможностей для совместных проектов, инвестиций на благо наших народов", - отметил он.

В свою очередь Кан Зо поблагодарил Глазьева за совместную работу. "В данном меморандуме отображаются различные точки соприкосновения, в том числе они касаются и сотрудничества в сфере сельского хозяйства, финансовых услуг, транспорта, энергетики и в других сферах, в том числе речь идет и о развитии технологий. Также не будем забывать и о промышленном сотрудничестве, о сотрудничестве в рамках таможенного урегулирования. После данного подписания нам необходимо имплементировать наши обязательства на практике, и очень хочется, чтобы такое сотрудничество было эффективным", - добавил он.

После подписания документа стороны обменялись памятными подарками.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.