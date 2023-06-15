Власти Москвы назвали "зеленые" облигации для населения надежным инвестинструментом

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой, процентная ставка в 8,5% годовых соответствует ставкам по депозитам наиболее устойчивых банков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Москвы считают "зеленые" облигации одним из эффективных и надежных инвестиционных инструментов для физических лиц. Об этом сообщила в четверг министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Принимая решение о выпуске облигаций, мы хотели предложить гражданам новый доходный и надежный инвестиционный инструмент, который позволит им приумножить сбережения в условиях, когда привычные для инвестиций объекты - депозиты, корпоративные облигации или акции - стали менее доходными или более рискованными. Преимущества "зеленых" облигаций для населения - это, прежде всего, отсутствие инвестиционных рисков, так как Москва - первоклассный заемщик, а также стабильный купонный доход и возможность для владельцев досрочно в любое время продать их эмитенту с сохранением накопленного на дату обратного выкупа дохода. Все эти факторы сделали "зеленые" облигации для населения конкурентоспособным финансовым инструментом, одним из самых эффективных на рынке консервативных инвестиций", - сказала Багреева.

По ее словам, установленная процентная ставка - 8,5% годовых до налогообложения или 7,4% после вычета НДФЛ - соответствует ставкам по депозитам наиболее устойчивых банков. Для сравнения: средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-10 банков по состоянию на начало июня 2023 года составляет 7,2% годовых, по накопительным счетам - 4,9% годовых. Но, в отличие от банковских вкладов, владелец облигаций в любой момент может получить свои деньги обратно с сохранением дохода за все дни владения облигациями.

Кроме того, процентная ставка по "зеленым" облигациям для населения превышает прогнозный уровень инфляции в Москве на 2023 год на уровне 5,5%, что делает эти ценные бумаги эффективным инструментом не только для сохранения сбережений, но и для накоплений, подчеркнула министр.

Как напомнили в пресс-службе департамента, полный выкуп выпуска облигаций позволит городу приобрести около 48 электробусов на замену дизельным автобусам в системе наземного городского транспорта. В результате объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу столицы сократится на 8,2 тонны, а парниковых газов - почти на 2,4 тыс. тонны в год, что существенно улучшит экологическую обстановку в столице.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.