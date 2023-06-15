Объем выпусков ЦФА в России достиг 4,6 млрд рублей

В "Атомайз" ранее сообщали, что объем выпуска цифровых финансовых активов в стране за неполный первый год достиг порядка 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ достиг объема 4,6 млрд рублей за первый год проведения выпусков. Об этом сообщила генеральный директор "Атомайз" (входит в группу "Интеррос") Екатерина Фроловичева в ходе сессии Петербургского международного экономического форума "Перспективы развития рынка ЦФА в России".

"Мы каждую неделю собираем статистику, сейчас рынок - это 4,6 млрд рублей. Скромно, честно скажу, ожидания были выше. При этом одна четверть выпуска, один миллиард - это тот знаковый прорыв, который состоялся в феврале этого года", - сказала она.

В марте в "Атомайз" сообщали, что объем выпуска цифровых финансовых активов в РФ за неполный первый год достиг порядка 2 млрд рублей.

В том, что рынок ЦФА будет активно развиваться, уверены в Госдуме. "Еще вчера было 2,5 млрд рублей. На самом деле, уже геометрическая прогрессия начинается и, очевидно, нарабатывается опыт, понимание, поднастройка всей системы, поэтому я с оптимизмом смотрю на рынок, - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Думаю, что в этом году он за десятки миллиардов выйдет, а потом и за сотни, и триллионы. Я уверен, что через пару лет это будет триллионный рынок, поскольку и инвесторы привыкнут к этому инструменту, и донастройка законодательная и нормотворческая произойдет".

Как отметил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, у российского рынка ЦФА все еще сохраняется ряд барьеров, таких как ограничение по обороту ЦФА, ограничение квалификации инвесторов, также необходимо развивать технологическую совместимость платформ, то есть интероперабельность, и обеспечить доступ иностранным инвесторам с помощью удаленной идентификации. "Все эти барьеры, без их снятия можно даже рынок не обсуждать, то есть это обязательство, которое нужно выполнить, без этого не будет работать рынок", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.