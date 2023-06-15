В Тульской области планируют создать первое производство огнестойких турбинных масел

Реализовать проект намерены до конца 2024 года

ТАСС, 15 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписал с тремя компаниями соглашения о сотрудничестве при создании производств в технопарке компании "Пластик". Общий объем инвестиций превысит 1,1 млрд рублей, один из проектов направлен на открытие первого в России предприятия по выпуску огнестойких турбинных масел на основе сложных эфиров фосфора, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Глава региона, председатель совета директоров АО "Пластик" Максим Кизимов и исполнительный директор ООО "Радиус-Про" Эдуард Гаврилов подписали соглашение о создании производства огнестойких турбинных масел и другой продукции на основе сложных эфиров фосфора. Аналогичные производства в России отсутствуют", - говорится в сообщении.

Также заключили соглашение с ООО "ДББ" о создании в расположенном в Узловском районе технопарке производства закиси азота, которая применяется в микроэлектронике, медицине, космической и атомной промышленности. Компания "Химический завод Узловая" намерена открыть выпуск реагентов для обработки воды в промышленности, что позволит повысить экономическую эффективность предприятий и снизить нагрузку на экологию. "Общая сумма инвестиций трех проектов составит более 1,15 млрд рублей. Будет создано не менее 120 новых рабочих мест. Все проекты будут завершены до конца следующего года", - добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.