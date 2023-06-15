Сбербанк допустил рост ВВП стран ШОС на 7-10% за счет ИИ

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин предложил создать единый центр компетенций по ИИ в рамках ШОС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. ВВП стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может дополнительно вырасти на 7-10% ($2,5-3 трлн) за следующие 10 лет благодаря применению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Искусственный интеллект в течение 10 лет даст рост ВВП примерно на 7-10%, производительности труда - на 15%. ВВП стран ШОС - примерно $23 трлн, который вырастет примерно на 45%. Добавляем сверху этого еще примерно 7-10%, и мы получаем, что плюс $2,5-3 трлн может быть получено странами ШОС только за счет внедрения искусственного интеллекта", - отметил Ведяхин.

По его мнению, необходимо применять проактивное и поддерживающее, а не запретительное регулирование этой сферы. Ведяхин также предложил создать единый центр компетенций по ИИ в рамках ШОС, где его участники обменивались бы лучшими практиками в этой области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.