"Северсталь" намерен вложить более 3 млрд рублей в производство металлоконструкций в Орле

Предприятие планирует увеличить выпуск продукции до 48 тыс. тонн ежегодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. "Северсталь" до 2025 года инвестирует болеее 3 млрд рублей в развитие производства металлоконструкций на предприятии в Орле, об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. До 2025 года "Северсталь" намерена инвестировать в развитие производства металлоконструкций на своем предприятии в Орле свыше 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предусматривается реконструкция производственного корпуса "Северсталь стальные решения", в том числе, демонтаж незадействованных пролетов цеха, на месте которых построят новое здание. После реализации проекта предприятие сможет выпускать до 48 тыс. тонн продукции в год, что в три раза больше текущих показателей, также появится возможность выпуска крупногабаритных металлоконструкций для уникальных зданий и сооружений. "Для реализации такой задачи важно не только расширение промышленной площадки и закупка нового технологичного оборудования, но и развитие коллектива. Дополнительный набор персонала составит до 330 человек", - приводит пресс-служба слова Шевелева.

Возможности обеспечения больших объемов производства и более высокого качества продукции позволит предприятию заявляться на участие, в том числе в инфраструктурных проектах нефтегазовой отрасли. "Благодаря совместному взаимовыгодному сотрудничеству компания ежегодно наращивает производственные мощности и вносит большой вклад в развитие промышленного потенциала региона", - отметил Клычков.

ПАО "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, производственные активы сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2021 году выручка компании составила $11,6 млрд, EBITDA достигла $6 млрд. В 2021 году произвели 11,6 млн тонн стали.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.