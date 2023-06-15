Более 75% российских туристов после поездки в Москву продолжают путешествие в регионах РФ

Председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов подчеркнул, что регионы РФ и Москва работают сообща, чтобы каждый россиянин мог получить персональное впечатление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Принцип развития туристической отрасли столицы заключается в партнерстве с регионами России. Три из четырех россиян, приезжающих в гости в Москву, продолжают свое путешествие в сопредельных регионах, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Москва сейчас - это не только туристический хаб, но и "магнит" Золотого кольца, <…> впечатление о котором начинаются либо заканчиваются в столице. <…> Мы поддерживаем партнерские взаимоотношения по туристическим продуктам [в рамках концепции] "Москва+" и не только", - сказал Козлов на деловой сессии ПМЭФ-2023 "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность".

Он отметил, что более 75% россиян, которые приезжают в качестве туристов в Москву, потом продолжают свое путешествие в Московской области и в других регионах - от Санкт-Петербурга до Урала и от Краснодара до Мурманска. Кроме того, столица развивает цифровой сервис Russpass, с помощью которого можно легко и быстро построить туристические маршруты. "Партнерство как принцип развития туризма в Москве - это основное, что есть сейчас. "Москва+" - это концепция, при которой Москва плюс сопредельные регионы и в принципе Центральный федеральный округ принимают туристов РФ: 3-4 ночи в Москве и впечатления от ЦФО", - добавил глава Мостуризма.

Козлов подчеркнул, что регионы РФ и Москва работают сообща, чтобы каждый россиянин мог получить персональное впечатление. "Вы посетили Москву и почувствовали ритм мегаполиса, а потом, возможно, захотите приехать в Московскую, Ленинградскую области, Челябинск - с коллегами подпишем соглашение сегодня по молодежному и детскому туризму", - заключил спикер.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.