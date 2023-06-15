Греф заявил, что Сбербанк не является монополистом в финансовом секторе

Доля банка составляет примерно 30%, отметил глава Сбера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Сбербанк действует на финансовом рынке в конкурентной среде. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ-2023.

"Если мы говорим о финансовом секторе, то он у нас абсолютно конкурентен. Наша доля рынка составляет примерно 30%, мы крупнейший игрок, но тем не менее находимся в абсолютно конкурентном пространстве", - заявил он.

Греф также отметил, что выступает против повышения доли одной компании на рынке до 50% и более.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.